La relation entre Pacino et De Niro est "magique", admire Scorsese

La relation entre Al Pacino et Robert De Niro est "magique" a estimé l'emblématique réalisateur Martin Scorsese, quelques jours avant la sortie de son prochain film "The Irishman", où il met en scène le duo de comédiens légendaire.

"Ce qu'on voit dans le film c'est leur relation d'acteurs, mais aussi leur relation en tant qu'amis de 40, 45 ans", a déclaré Martin Scorsese, dont le film très attendu sur la mafia sera mis en ligne sur Netflix le 27 novembre.

Dans "The Irishman", un ancien tueur de la mafia, campé par Robert De Niro, se penche sur son existence violente et notamment sa relation avec un ancien leader syndicaliste disparu, joué par Al Pacino.

Les deux acteurs ont été à l'affiche, séparément, du film "Le Parrain, 2e partie" en 1974, avant de partager la vedette dans le mythique "Heat" en 1995.

"The Irishman" est le 9e film de Scorsese avec De Niro. Les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans et ils ont longuement hésité avant de se lancer dans un nouveau film de gangsters après "Les Affranchis" et "Casino". Avant de finalement trouver l'ingrédient nécessaire.

"Il s'avère que c'était juste... nous. On a 75, 76 ans maintenant. Vous vous retournez et vous repensez à ce que vous avez fait dans votre vie, ou à ce que vous auriez aimé faire".

"C'était le moment, le bon moment pour nous de nous retourner sur toutes nos vies dans les années 60 et 70, et Hollywood et le cinéma. Et donc ce sujet est resté avec nous", a-t-il raconté.

Le film, qui dure trois heures et demie et aurait coûté 160 millions de dollars, est sorti dans quelques cinémas. Il figure parmi les favoris pour les Oscars. Une nouvelle technologie y a été utilisée pour rajeunir les acteurs à l'écran.

Martin Scorsese, 76 ans, huit nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, était honoré vendredi soir à Los Angeles à l'occasion du festival de l'Institut américain du film (AFI), qui se déroule jusqu'à jeudi prochain.