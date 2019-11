Un temps généralement sec ce week-end

(Belga) Le temps sera calme et généralement sec samedi après-midi, avec des périodes ensoleillées et quelques champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité sera toutefois plus abondante dans la moitié ouest du pays et quelques gouttes seront possibles au littoral. Les maxima ne dépasseront pas 4 à 6 degrés en Ardenne et 7 à 9 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud-est, et de sud à sud-ouest dans l'ouest du pays.

Ce soir et cette nuit, il fera d'abord nuageux dans l'ouest avec quelques gouttes à la mer. Ensuite, le temps sera partout peu nuageux à serein. A l'aube, des bancs de brouillard givrant pourront se former localement et les gelées seront généralisées à l'intérieur du pays, avec des valeurs minimales de -1 à -4 degrés. Au littoral, le mercure affichera 0 ou 1 degré. Dimanche, le temps sera d'abord sec et ensoleillé avec quelques bancs de brouillard givrant isolés. Le ciel se couvrira ensuite l'après-midi par l'est mais le temps restera généralement sec. Seuls quelques flocons seront possibles en Hautes Fagnes en fin de journée. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Durant la nuit, une zone de précipitations s'étendra de l'est vers le centre du pays. Les averses atteindront ensuite l'ouest par la mer du Nord. Lundi, le ciel sera très nuageux et le temps pluvieux. (Belga)