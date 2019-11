Allemagne: réélection triomphale du duo à la tête des Verts

(Belga) Réunis en congrès à Bielefeld, les Verts allemands ont triomphalement réélu samedi à leur tête le duo formé de Annalena Baerbock et de Robert Habeck et ont affirmé leur ambition de se positionner comme un parti de gouvernement.

Seuls candidats en lice, M. Habeck a obtenu 90,4% et Mme Baerbock 97,1% des voix des quelques 800 délégués présents. Il s'agit des meilleurs scores enregistrés dans l'histoire du parti écologiste. Mme Baerbock fait ainsi un bond spectaculaire: elle n'avait été élue que par 65% de suffrages lors de sa première élection au congrès à Hanovre en janvier 2018. Depuis, ce duo charismatique a porté le parti des Verts à 20% ou plus des intentions de vote dans les sondages et fait progresser ses scores lors de plusieurs élections régionales et aux européennes. Désormais, le parti entend peser davantage en politique : "cela nous confère un nouveau rôle", a lancé samedi l'une de figures du parti, Winfried Kretschmann, qui préside depuis 2016 la région du Bade-Wurtemberg, cité par DPA. (Belga)