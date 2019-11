Saint-Nicolas a débarqué à Anvers: "Il est le bienvenu chez nous" (photos)

Saint-Nicolas a débarqué, samedi, à Anvers depuis son bateau à vapeur. Il a été accueilli par le bourgmestre Bart De Wever et a pris le temps de saluer les enfants présents sur le quai. "Tous les enfants ont été sages", a-t-il lancé en guise de message d'arrivée.

De nombreux enfants et leurs parents avaient fait le déplacement sur l'Eilandje à Anvers, bravant le froid, pour contempler l'arrivée du grand Saint, vers 13h40. Saint-Nicolas a été reçu chaleureusement par le chanteur flamand Bart Peeters et le bourgmestre Bart De Wever.

"Le Saint est le bienvenu chez nous et on peut le constater avec les nombreux enfants qui sont parmi nous", a déclaré le bourgmestre.

Le grand Saint et ses compagnons, des pères fouettards, les capitaines du bateau à vapeur, se sont ensuite rendus au musée MAS en procession et ont reçu de nombreuses lettres et dessins de bambins tout au long du parcours.