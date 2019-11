Foot: l'équipe d'Italie en visite dans Venise inondée

L'équipe d'Italie de football s'est rendue samedi matin dans la ville de Venise inondée par une marée haute d'ampleur inhabituelle, au lendemain de leur victoire en Bosnie-Herzégovine (3-0) lors des qualifications à l'Euro-2020.

Cette visite coïncide également avec l'annonce d'un accord de partenariat entre les quadruples champions du monde et l'aéroport de Venise.

Le gardien de but Gianluigi Donnarumma et le président de la Fédération Gabriele Gravina ont enfilé des bottes à hauteur de genou et visité l'emblématique place Saint Marc encore sous les eaux mais qui avait rouvert au public samedi matin.

Cette marée haute d'intensité inhabituelle avait atteint son plus haut niveau depuis un demi-siècle.

"Nous nous tenons aux côtés de la ville de Venise", a déclaré "au nom de toute l'équipe", Donnarumma, le portier de l'AC Milan.

"Venise est une ville blessée mais elle est forte et merveilleuse, et elle a fait preuve d'un grand caractère et d'une extraordinaire capacité à se tenir debout", a pour sa part indiqué M. Gravina.

La délégation a visité plusieurs entreprises endommagées par les inondations et s'est entretenue avec des Vénitiens, des bénévoles et des policiers.

"Venise surmontera ça aussi. Comme un athlète qui souffre d'une blessure grave mais qui s'en relèvera", a déclaré le chef de délégation, Gianluca Vialli.

Quelque 200 supporteurs ont suivi une séance d'entraînement dans un centre sportif de la Cité des Doges, initialement prévue à huis clos.

Les Azzurri se rendront dimanche à Palerme pour leur dernier match de qualification pour l'Euro 2020 contre l'Arménie.

Déjà qualifiée pour l'Euro-2020, l'Italie de Roberto Mancini entend boucler un parcours sans faute en éliminatoires et décrocher une dixième victoire en dix matches.

Pour la première fois depuis 1958, l'Italie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde l'an dernier en Russie.