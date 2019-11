Ça se passe en Belgique: une façade recouverte de plantes pour filtrer et réutiliser les eaux usées

Une façade qui détonne en plein centre de Gand. La maison est entièrement recouverte de plantes. Une sorte de filtre géant.

Les eaux grises comme les eaux usées de votre lave linge, votre lave vaisselle, vos douches... Tout cela va couler à travers les plantes et ainsi être filtré. Et cette eau-là, on va la réutiliser pour vos toilettes.

Une alternative pour ceux qui n'ont pas de puits. Quant à l'eau de pluie elle va aussi pouvoir être réutilisée.

Toute façade peut être recouverte de plantes. Il faut malgré tout obtenir un permis de bâtir. Quant au coût, on arrive à plus ou moins 5 à 6.000 euros pour une habitation de 4 personnes.

Un investissement qui se répercute sur la facture d'eau.

Pour une famille de 4 personnes - deux adultes deux enfants - c'est une économie de 50.000 litres par an soit 250 euros. Ce mur jardin permet aussi de garder la chaleur à l'intérieur en hiver et à l'extérieur en été. Cela joue aussi sur la facture de chauffage.

Les plantes permettent aussi de purifier l'air. Un plus pour la quartier.