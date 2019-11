Le 2e Salon Zéro Déchet a attiré 15.000 personnes

(Belga) Le 2e Salon Zéro Déchet, organisé du 14 au 16 novembre par Bruxelles Environnement, a attiré 15.000 personnes, indique samedi soir l'organisateur.

A la suite du succès de la première édition organisée en 2018, Bruxelles Environnement avait doublé l'espace d'accueil et proposait d'avantage de stands, workshops et activités liées au Zéro Déchet. Le Salon Zéro Déchet est une initiative de l'administration bruxelloise de l'environnement et de l'énergie, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Il aborde tant la prévention des déchets que leur réutilisation, en passant par leur recyclage. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent moins remplir leurs poubelles, qu'ils débutent dans cette démarche ou la pratiquent au quotidien. La mise en œuvre du zéro déchet "est à la portée de tout le monde. Si si, même vous!", veut convaincre le service public. (Belga)