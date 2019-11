Diables rouges - De Bruyne: "On a montré qu'on pouvait gagner 1-4 sans vraiment forcer"

(Belga) Kevin De Bruyne a contribué à la belle prestation et à la victoire de la Belgique 1-4 en Russie samedi soir en délivrant notamment deux passes décisives. Perfectionniste, le médian de Manchester City désirait voir une équipe belge encore plus dominatrice.

"On a joué trop bas", a-t-il estimé après la rencontre au micro de la RTBF. "Malgré ça, c'était 0-3 à la mi-temps car on a su marquer nos occasions. La deuxième période n'était pas vraiment bonne en ce qui concerne la possession de balle. On peut encore améliorer ça avant l'Euro. Ceci dit, on a bien travaillé ensemble. On n'a pas donné trop d'occasions à la Russie." Ce type de rencontres pourrait d'ailleurs servir de point de repère pour les Diables en vue du prochain Euro. "C'est bien aussi d'être dans ce genre de situations. Quand on va jouer contre des grandes équipes, on va avoir des périodes de match difficiles. Ça va se produire à un moment ou à un autre, c'est sûr. Ce sera à nous d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Au final, c'est bien d'avoir montré qu'on pouvait venir en Russie et gagner 1-4 sans vraiment forcer." Thorgan Hazard a eu le même son de cloche à l'issue de la rencontre. "On aurait pu faire mieux en seconde période mais l'essentiel était fait", a dit le joueur du Borussia Dortmund qui a ouvert le score sur un assist de son frère Eden. "On espère faire plaisir à nos supporters mardi contre Chypre et signer une dixième victoire de suite", a-t-il conclu. (Belga)