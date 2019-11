Incendie d'un futur centre d'asile à Bilzen - De l'amiante en quantité limitée dans des ardoises

(Belga) Des analyses en laboratoire ont montré la présence d'amiante en quantité limitée dans les ardoises du toit du futur centre d'asile de Bilzen, qui a été la cible d'un incendie criminel dimanche dernier, a annoncé la Ville samedi soir.

Une entreprise spécialisée se chargera du nettoyage des débris autour du site samedi soir. "Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Rien n'indique que des fibres d'amiante se soient répandues dans une zone plus large pendant et après l'incendie", indique la Ville. L'expert en environnement de la ville coordonnera les opérations et assurera le suivi, en collaboration avec les pompiers qui mettent actuellement au courant les riverains de la situation. (Belga)