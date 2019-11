Deux perturbations s'abattent sur le pays: jusqu'à 20 centimètres de neige prévus sur les hauteurs

Une zone de basse pression originaire des Alpes va provoquer une perturbation sur la Belgique, a annoncé ce dimanche l'Institut royal météorologique (IRM). Les météorologues ont prévu une deuxième perturbation, qui doit transiter depuis la mer du Nord vers l'ouest du territoire. Conséquence: "lundi, ces 2 perturbations resteront actives sur nos régions", a indiqué l'IRM.

Attention sur les routes dans l'est du pays

Un avertissement pour des conditions glissantes a été lancé par l'IRM . Il est orange pour la province de Liège, et jaune pour les provinces du Luxembourg et de Namur. L'alerte est lancée depuis ce dimanche 19h jusqu'à lundi 20h. "On attend dans un premier temps des chutes de neige en Ardenne au dessus de 500 m et de la neige fondante à plus basse altitude. Dans le courant de la nuit, la limite de neige descendra vers 400 m. Ce lundi, la neige continuera à s'accumuler au dessus de 400 m, ailleurs les précipitations se transformeront graduellement en neige fondante", a prévenu l'IRM.

Estimation de l'accumulation de neige lundi matin à 6h00 selon l'IRM:

Province de Liège au dessus de 400 m: 8 à 12 cm voire localement plus.

Province de Luxembourg au dessus de 400 m: 5 à 10 cm voire localement plus.

Province de Namur: principalement de la neige fondante.

Estimation de l'accumulation de neige lundi soir à 18h00 d'après les météorologues:

Province de Liège au dessus de 500 m: 15 à 20 cm voire localement plus.

Province de Luxembourg au dessus de 400 m: 8 à 12 cm voire localement plus.

Province de Namur: principalement de la neige fondante.

Vous l'aurez compris, soyez prudent si vous circulez sur les routes dans l'est du pays jusqu'à lundi soir.

Vigilance renforcée cette nuit sur le réseau routier wallon

La vigilance était annoncée comme renforcée à partir de 22h00 ce dimanche, sur le réseau routier wallon en raison de la neige attendue sur les hauteurs dans les provinces de Liège et Luxembourg, a indiqué la Cellule d'action routière (CAR).

Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales, précise le CAR. Les automobilistes et autres usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence et à adapter leur conduite.

Est du pays: si ce n'est pas de la neige, c'est de la pluie

Un avertissement jaune pour de la pluie a également été lancé pour les provinces de l'est: Luxembourg, Liège et le Limbourg. L'alerte est lancée depuis ce dimanche 20h jusqu'à lundi 23h. Les précipitations devraient étaient annoncées comme abondantes pour ces provinces. Voici les chiffres avancés par l'IRM:

Province de Limbourg: 25:/m2 voire localement un peu plus.

Province de Liège: 25:/m2 voire localement un peu plus.

Province de Luxembourg: de 20 à localement 25l/m2.

Le numéro 1722 activé par le SPF Intérieur



Le Service public fédéral Intérieur a activé dimanche le numéro 1722 en prévision de la neige et neige fondante annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce numéro est destiné aux interventions non urgentes "quand aucune vie n'est potentiellement en danger mais qu'une intervention des pompiers est nécessaire", rappelle le SPF Intérieur dans un communiqué. Lorsqu'une vie est danger, le numéro 112 reste d'application. L'activation du numéro 1722 est préventive. Cette activation ne présage en rien la gravité de l'avertissement et l'ampleur des dégâts éventuels

Les prévisions pour la semaine

Lundi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il neigera au-dessus de 400 m, devenant de la neige fondante dans l'après-midi. Aux altitudes inférieures, nous prévoyons de la neige fraîche suivie de pluie. Dans l'Est, les précipitations pourront être importantes avec localement, un danger de routes glissantes suite aux précipitations hivernales.

Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent deviendra généralement modéré de nord-ouest s'orientant temporairement à l'ouest. A la mer, le vent de nord se renforcera l'après-midi, devenant fort à parfois très fort, avec des rafales jusqu'à 65 km/h..

Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec tout d'abord des périodes de pluie dans l'Est et des précipitions hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Par la suite, il fera progressivement plus sec à partir du sud-ouest mais dans le nord, il y aura encore quelques averses. Dans le sud du pays, de la brume ou de du brouillard pourront se former sous les éclaircies. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +6 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et à la mer parfois fort puis deviendra faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses, surtout dans le nord et l'ouest du pays. De la brume et du brouillard (givrant) pourront être présents en Haute Belgique. Maxima de 1 à 7 degrés. Vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest revenant au sud.

Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Maxima de 1 à 6 degrés. Vent faible ou modéré d'est à sud-est. Jeudi, une perturbation sur la France se rapprochera de notre pays. Les éclaircies laisseront la place à davantage de nuages. Des nuages bas pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief. Temps plus doux avec des maxima de 2 à 10 degrés. La journée, le temps devrait rester sec. La nuit, de faibles pluies seront possibles ici et là.