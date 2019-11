Fuite sur l'une des principales conduites d'eau à Couvin: les réparations devraient se terminer ce dimanche soir

De nombreux habitants de la ville de Couvin, dans la province de Namur, se sont retrouvés sans eau de 2h à 10h ce dimanche matin. Une canalisation principale sur la nationale 5 s’était rompue. L'importante fuite a été constatée entre la station Lukoil et l’église des Bois.

La conduite en question est l'une des conduites principales qui alimentent Couvin. "C'est un peu l'aorte de la Ville. Les réparations sont plus difficiles que prévu dans la mesure ou cette conduite date de 1965 et que nous n'avions pas de pièces qui correspondaient. On a pu en trouver chez un fournisseur à Rochefort. Nous allons procéder à l'assemblage", a précisé Philippe Libertiaux, directeur de l'intercommunale Inasep.

La plupart des ménages touchés ont pu récupérer leur accès à l'eau ce dimanche en fin de matinée. Dimanche après-midi, certains habitants devaient cependant encore faire face à la coupure. Lorsque les dégâts seront réparés, les ouvriers de l'Inasep remettront la conduite sous eaux afin de s'assurer que la fuite est bien colmatée avant de remblayer le tout. "Actuellement, entre 60 et 100 foyers sont encore privés d'eau", a conclu Philippe Libertiaux.

Les travaux de réparation ont été entamés et seront clôturés dimanche soir, a indiqué le directeur de l'Inasep.