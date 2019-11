L'association contre la mucoviscidose invite les Belges à danser contre la maladie

(Belga) L'Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose organise une nouvelle campagne de sensibilisation qui débute ce dimanche, à l'occasion du lancement de la Semaine européenne de la Mucoviscidose. Cette année, cette campagne s'articule autour du 'muco move', une invitation à danser contre la mucoviscidose.

Concrètement, les Belges seront invités à enfiler des chaussettes (les "muco socks"), mises en vente au profit de la lutte contre la mucoviscidose, et à réaliser une danse ("muco move") qu'ils diffuseront sur les réseaux sociaux en signe de soutien. Avec le slogan "la muco, ça craint, achetez nos muco socks", l'Association désire récolter des fonds pour soutenir la recherche scientifique, indique-t-elle dans un communiqué. La mucoviscidose est une maladie génétique grave, toujours incurable, qui touche 1.319 Belges, précise l'association. En raison d'une anomalie génétique, les patients atteints de mucoviscidose produisent un mucus anormalement épais et collant. Ce mucus s'accumule dans les poumons où il provoque des lésions, nécessitant dans certains cas une transplantation pulmonaire. Même si la mucoviscidose engendre principalement des problèmes respiratoires, la maladie affecte également le pancréas, les intestins et le foie. La "Semaine Muco" se déroule tous les ans en novembre. (Belga)