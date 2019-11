Iran: 40 arrestations durant les manifestations contre le prix de l'essence

(Belga) Quarante personnes ont été arrêtées dans la ville de Yazd (centre) après des heurts avec la police iranienne lors de manifestations contre la hausse du prix de l'essence, a rapporté dimanche l'agence semi-officielle Isna.

Les personnes interpellées sont des "perturbateurs" accusés d'actes de vandalisme et qui pour la plupart ne sont pas originaires de la localité, a indiqué le procureur de la province Mohammad Hadadzadeh, cité par Isna. "Après l'annonce de nouveaux prix de l'essence, certaines personnes ont exprimé leur opposition par de calmes rassemblements, mais d'autres qui n'étaient pour la plupart pas originaires de Yazd ont mené des actes de vandalisme malveillants dans certains secteurs de la ville", a-t-il déclaré. Isna a indiqué que les arrestations avaient eu lieu récemment, sans donner plus de précisions. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes d'Iran vendredi après l'annonce surprise par le gouvernement d'une hausse d'au moins 50% du prix de l'essence. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans la ville de Sirjan (centre), a indiqué Mohammad Mahmoudabadi, gouverneur par intérim de la ville, cité par Isna, sans préciser la cause du décès. La contestation s'est poursuivie samedi dans plusieurs localités du pays, des manifestants bloquant des routes pour créer des embouteillages, d'autres s'en prenant à des infrastructures publiques.