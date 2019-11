Course-poursuite entre un Belge et la police en Espagne: les forces de l'ordre font une découverte étonnante dans le véhicule

Un Belge a été interpellé avec 27 kilos de cannabis dans son véhicule après une course-poursuite dans le nord de l'Espagne à La Jonquera, rapporte vendredi le quotidien régional français L'indépendant.



L'homme a voulu éviter un contrôle de la police espagnole à hauteur de Figueres. Il a pris la fuite en direction de la France en tentant de semer les forces de l'ordre. Plusieurs véhicules ont poursuivi le Belge à travers les routes sinueuses de la région. Dans un virage, une voiture de police est sortie de la route. Les policiers ont été légèrement blessés. Quelques centaines de mètres plus loin, le fuyard a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course sur un talus.

Le Belge a été soigné pour quelques blessures et arrêté par la police qui a découvert 27 kilos de cannabis destinés à la Belgique.