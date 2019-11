Le ciel s'ennuage dimanche après-midi

(Belga) Dimanche après-midi, le temps sera temporairement (assez) ensoleillé avec des voiles d'altitude. Ensuite, le ciel se couvrira petit à petit par l'est et quelques flocons seront possibles en Hautes Fagnes en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et localement 8 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré de nord-est, devenant généralement modéré et tournant au nord.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante. Une zone de précipitations s'étendra de l'est vers le centre du pays. Au dessus de 400 mètres, il s'agira principalement de neige avec une accumulation jusqu'à 10 cm voire plus par endroits. Ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse, l'IRM prévoit de la neige fondante. La pluie arrosera la Basse et Moyenne Belgique. Lundi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il neigera au-dessus de 400 mètres. Aux altitudes inférieures, une zone de neige cèdera la place à des averses de pluie. Dans l'Est, les précipitations pourront être importantes avec localement, un danger de routes glissantes suite aux précipitations hivernales. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés à la mer. L'IRM signale, par ailleurs, des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. L'institut recommande de rester attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO. (Belga)