Conditions glissantes attendues sur les routes en provinces de Liège, Namur et Luxembourg

(Belga) Les routes des provinces de Liège, Namur et Luxembourg seront glissantes dès la fin de journée. De la neige sur les hauteurs et de la neige fondante à plus basse altitude sont annoncées par l'IRM qui a lancé une alerte orange en province de Liège de 18h00 dimanche à 18h00 lundi. Une alerte jaune aux conditions glissantes a par ailleurs été émise pour les provinces de Namur et de Luxembourg.

Dimanche soir et la nuit prochaine, on attend dans un premier temps des chutes de neige en Ardenne au dessus de 500 m et de la neige fondante à plus basse altitude. Dans le courant de la nuit, la limite de neige descendra vers 400 m. Ce lundi, la neige continuera à s'accumuler au dessus de 400 m, ailleurs les précipitations se transformeront graduellement en neige fondante, précise l'IRM. En province de Liège, de huit à 12 cm de neige sont attendus pour lundi matin à 06h. De cinq à 10 cm sont prévus en province de Luxembourg au-dessus de 400 m lundi matin. De la neige fondante tombera en province de Namur. (Belga)