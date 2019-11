Présidence du CD&V - Le résultat de l'élection au CD&V est attendu lundi avant un probable second tour

(Belga) Les membres du CD&V ont jusqu'à 20h ce dimanche pour désigner leur nouveau président. Les voix seront comptées lundi mais il est très probable qu'un second tour soit organisé car pas moins de sept candidats se présentent et le futur patron des démocrates chrétiens doit recueillir au moins 50% des suffrages. Dans ce cas, les résultats définitifs seront connus le 6 décembre.

Les candidats sont le bourgmestre de De Pinte et ex-député Vincent Van Peteghem (39 ans), la bourgmestre de Tirlemont et députée flamande Katrien Partyka (46 ans), le bourgmestre de Maasmechelen et ex-député Raf Terwingen (47 ans), le président des jeunes du parti Sammy Mahdi (31 ans), l'acteur et bourgmestre d'Affligem Walter De Donder (58 ans), le bourgmestre de Damme et patron du port de Zeebrugge Joachim Coens (53 ans) et l'ancien président des jeunes CD&V Christophe Vermeulen (38 ans). Les 44.150 membres en droit de voter peuvent se prononcer par correspondance ou en ligne. Dimanche à midi, la moitié d'entre eux s'étaient déjà exécutés. Les résultats seront annoncé lundi à 12h. Le 26 mai, le CD&V a connu le pire résultat électoral de son histoire. Plusieurs candidats insistent sur la nécessité d'une communication plus claire et plus offensive ainsi que sur une plus grande attention accordée à la base et une autre relation avec le secteur associatif dont le CD&V est traditionnellement l'un des relais. (Belga)