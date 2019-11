F1: Pierre Gasly, 2e au Brésil et 1er Français sur un podium depuis 2015

Pierre Gasly (Toro Rosso), 2e dimanche du Grand Prix du Brésil remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), est le premier Français sur un podium de F1 depuis Romain Grosjean (Lotus), 3e au GP de Belgique 2015.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), dernier sur la grille après une panne en qualifications, monte comme le Français pour la première fois sur la boîte grâce à une sanction imposée après la course au Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait passé la ligne en 3e position.

Les commissaires l'ayant jugé "principalement responsable" de son accrochage avec le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) au 70e et avant-dernier tour, le sextuple champion du monde écope de 5 sec de pénalité et recule à la 7e place.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) remonte pour sa part en 4e position, l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) en 5e et l'Australien Daniel Ricciardo (Renault) en 6e.

Ce GP au scénario fou a vu les Ferrari de l'Allemand Sebastien Vettel et du Monégasque Charles Leclerc se toucher au 66e tour, alors que le second tentait de dépasser le premier.

Tous deux ont été contraints à l'abandon à cause des dégâts occasionnés, ce qui a fait les affaires de Gasly, comme l'accrochage entre Hamilton et Albon.

Pour le Français, qui devient à 23 ans, 9 mois et 10 jours le plus jeune tricolore sur un podium en F1, cette 20e et avant-dernière manche de 2019 apporte une conclusion inattendue et inespérée à une saison compliquée.

Promu de Toro Rosso à Red Bull pendant l'hiver, celui-ci a été rétrogradé pendant l'été faute de résultats, au profit d'Albon. Mais depuis son retour au sein de l'écurie italienne, le Normand semble avoir retrouvé son niveau de performance.

"Je n'oublierai jamais ce premier podium, a-t-il réagi à chaud. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement d'émotion. Merci à Toro Rosso de m'avoir donné d'excellentes voitures depuis mon retour !"

Pour l'autre Scuderia, c'est le deuxième podium de l'année après celui du Russe Daniil Kvyat, 3e en Allemagne à l'issue d'une autre course folle.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) est 8e, le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) 9e et Kvyat 10e.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a abandonné sur perte de puissance moteur liée à une surconsommation d'huile, a indiqué son équipe.