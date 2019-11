Météo: voici les prévisions pour cette nouvelle semaine

Des chutes de neige se produiront-elles encore le reste de la semaine ?

Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec tout d'abord des périodes de pluie dans l'Est et des précipitions hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Par la suite, il fera progressivement plus sec à partir du sud-ouest mais dans le nord, il y aura encore quelques averses. Dans le sud du pays, de la brume ou de du brouillard pourront se former sous les éclaircies. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +6 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et à la mer parfois fort puis deviendra faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses, surtout dans le nord et l'ouest du pays. De la brume et du brouillard (givrant) pourront être présents en Haute Belgique. Maxima de 1 à 7 degrés. Vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest revenant au sud.

Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Maxima de 1 à 6 degrés. Vent faible ou modéré d'est à sud-est. Jeudi, une perturbation sur la France se rapprochera de notre pays. Les éclaircies laisseront la place à davantage de nuages. Des nuages bas pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief. Temps plus doux avec des maxima de 2 à 10 degrés. La journée, le temps devrait rester sec. La nuit, de faibles pluies seront possibles ici et là.