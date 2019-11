Les hauteurs de la province de Liège sous les flocons

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert lundi, avec des périodes de pluie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il neigera au sud du sillon Sambre-et-Meuse, à une altitude supérieure à 400 mètres. La neige deviendra fondante l'après-midi. A plus basse altitude, la neige fondante tombera, suivie de pluie. Les précipitations seront abondantes dans l'est, avec localement un danger de routes glissantes. Il fera entre 1 et 9 degrés, sous un vent généralement modéré. Les rafales pourront toutefois atteindre les 65 km/h à la mer.

L'IRM émet un avertissement jaune pour la pluie en provinces de Liège et de Luxembourg à partir de 05h00 lundi, jusque 02h00 mardi. Il émet également des avertissements aux routes glissantes jusque lundi 23h00: jaune en provinces de Namur et de Luxembourg mais orange en province de Liège. Jusqu'à 20 cm de neige sont attendus dans la province liégeoise au-dessus de 500 m et 8 à 12 cm en province de Luxembourg, aussi au-dessus de 500 m. Mardi, le ciel sera variable avec quelques averses, surtout dans le nord et l'ouest du pays. Brume et brouillard (givrant) persisteront en Haute Belgique. Le thermomètre affichera 1 à 7 degrés. Mercredi, le temps redeviendra sec, avec de larges éclaircies, sous des températures comprises entre 1 et 6 degrés. (Belga)