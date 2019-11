Grand nettoyage dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre: les habitants sont invités à participer

Durant 10 jours, les citoyens sont invités à prévenir les équipes de nettoyage de Woluwe-Saint-Pierre sur les éventuels dépôts, tags ou dégradations. Les services de nettoyage peuvent ainsi intervenir au plus vite pour tenter de rendre leur commune le plus propre possible.

Deux fois par an, la commune fait ce grand nettoyage. Une vingtaine d'hommes est rassemblée sur le terrain et nettoie en profondeur chaque quartier. L'objectif est d'améliorer le bien-être des habitants, invités eux aussi à participer.