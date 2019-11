Le bypass de Marie-Hélène, une Montoise, tourne au CAUCHEMAR: du "matériel" a été oublié dans son ventre (vidéo)

Marie-Hélène, une Montoise, se dit victime d'une erreur médicale pendant un bypass gastrique. L'opération chirurgicale consistant à réduire le volume de son estomac s'est mal passée.



"J'arrive et on me dit: "On va regarder s'il n'y a pas du matériel qui est oublié". Donc je lui dis: "Ben en 2017 du matériel...". Et là, il me dit: "Il y a du matériel". Je le regarde et je lui dis : "Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?". Il me dit : "Il n'y a plus rien à faire. Il faut rouvrir", a expliqué Marie-Hélène.

Difficile à ce stade de connaître la nature de ce fameux matériel. Deux opérations sont finalement nécessaires pour retirer les corps étrangers dont Marie-Hélène a conservé les vestiges. "Ca c'est ce qu'on a retiré à la première intervention", a expliqué la Montoise en présentant deux flacons contenant du fil non-résorbable. Il aurait été oublié dans son ventre. "J'en ai encore et ça cause des douleurs importantes", a-t-elle confié. Aujourd'hui encore, la patiente ignore si tous les corps étrangers ont été retirés. Une chose est sûre, elle continue à souffrir.





