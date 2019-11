Grèce: 1.350 arrivées de migrants sur les îles égéennes en un week-end

Plus de 1.350 migrants et réfugiés sont arrivés sur les îles grecques de la mer Égée, face à la Turquie, entre vendredi et lundi matin, selon les gardes-côtes grecs.

Les gardes-côtes sont intervenus dans le sauvetage de 658 personnes depuis vendredi alors que 730 autres réfugiés et migrants ont débarqué sur les côtes des îles grecques de la mer Égée.

Début octobre, le gouvernement grec a annoncé le transfert progressif de 20.000 personnes des îles grecques vers le continent d'ici à la fin décembre pour désengorger les camps des îles surpeuplés. Plus de 32.000 personnes vivent actuellement dans des conditions misérables dans les cinq "hot-spots" (camps où sont effectués leurs enregistrements), pour une capacité théorique de seulement 6.200.

Lundi, 179 demandeurs d'asile ont débarqué au port du Pirée avant d'être relocalisés dans des camps et des hébergements à travers le pays.

Mais l'accueil sur le continent grec s'est jusqu'à présent heurté à des réactions hostiles, des manifestations anti-migrants ayant été organisées dans plusieurs villes et villages.

Le réseau d'enregistrement des incidents de violence raciste (RVRN) s'est inquiété lundi dernier de "la hausse des incidents racistes et xénophobes" envers les migrants au cours de leurs transferts en Grèce continentale.

Samedi, Médecins sans Frontières a également confirmé la mort par déshydratation d'un bébé de 9 mois dans le camp de Moria à Lesbos. "Nous sommes dévastés par cette nouvelle tragédie", a réagi samedi l'ONG sur le réseau social Twitter.

Fin septembre, une réfugiée afghane était morte dans un incendie dans ce même camp, au bord de l'asphyxie en raison de l'arrivée constante de nouveaux exilés.