Précarité étudiante: blocage à l'université Bordeaux-Montaigne, le campus fermé

Le site principal de l'université Bordeaux-Montaigne était fermé lundi à la suite du blocage du site voté par des étudiants protestant contre la précarité, dix jours après l'immolation d'un étudiant à Lyon, a annoncé lundi la présidence du campus sur Twitter.

"Tous les bâtiments sont inaccessibles (...) aucune activité d'enseignement n'aura donc lieu", a annoncé la présidente de l'université Hélène Vélasco-Grassiet dans un courrier à l'attention des personnels et des étudiants, diffusé lundi matin sur Twitter.

Une centaine d'étudiants avaient voté vendredi en assemblée générale le blocage du site de Pessac de l'université, à l'appel notamment du syndicat Solidaires-Etudiants, d'OSB IV (Organisation socioculturelle de Bordeaux IV) et de la Fédération syndicale étudiante (FSE), dix jours après l'acte désespéré d'un étudiant de 22 ans, en grande difficulté financière, qui s'est grièvement brûlé en pleine rue, en s'immolant devant un restaurant universitaire du Crous de Lyon.

"Nous avons ressenti beaucoup de colère et de tristesse face à cette précarité qui touche beaucoup d'étudiants", a déclaré à l'AFP Florian, étudiant en histoire à Bordeaux-Montaigne et l'un des porte-parole du syndicat Solidaires-Etudiants.

Lundi matin, dès 5h30, des étudiants "ont bloqué les entrées" du campus et déployé des banderoles, a-t-il indiqué. "Les accès aux principaux bâtiments sont entravés par du mobilier, des tables, des chaînes", a précisé la présidence à l'AFP.

"Nous avons des revendications qui touchent à la précarité, à savoir un salaire étudiant, plus de moyens dans les universités et des logements du Crous en nombre et en qualité", a développé l'étudiant.

Selon le syndicat, vers 9H00, ils étaient environ 200 réunis sur le parvis de l'université pour une assemblée générale qui a décidé le "maintien du blocage et de l'occupation" du parvis jusqu'à midi. Les étudiants ont également prévu une opération RU (restaurant universitaire) gratuit.

Le geste de l'étudiant lyonnais, Anas K., a suscité une vague de colère dans plusieurs villes étudiantes où se sont tenues des manifestations et rassemblements, notamment à Lyon et à Lille.

Dans un état stationnaire, il est toujours en coma artificiel, ont indiqué lundi ses proches à l'AFP.