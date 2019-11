Les Wallons payeront davantage pour leurs poubelles en 2020: une augmentation variable selon les communes

La taxe poubelle a été revue à la hausse en Wallonie. En 2020, le citoyen payera en moyenne 7 euros de plus par an pour le traitement de ses déchets. Cela concerne une grande majorité des communes wallonnes, qui ne font qu'appliquer une loi datant de 2008.

En 2008, cet arrêté de la Région Wallonne imposait le calcul de la taxe sur les immondices sur base de ce que l'on appelle le coût-vérité, c'est-à-dire le coût réel du traitement des déchets. Les communes doivent fixer cette taxe dans une fourchette allant de 95 à 110% de ce coût-vérité. L'argent alors récolté doit permettre de payer les intercommunales, au nombre de sept en Wallonie, qui fournissent ce service de récolte et de traitement des déchets.

Dès lors, lorsque les dépenses liées aux déchets augmentent, les taxes suivent. Les intercommunales enregistrent une hausse de leurs coûts, notamment en frais de carburant pour le charroi, en frais de traitement des déchets et en frais de personnel. Des dépenses partiellement compensées par des recettes: subsides régionaux, qui sont en diminution, ou encore produit de la vente de certaines matières premières (papier, carton, plastique dur).

La grande majorité des communes wallonnes a donc décidé d'inscrire dans son budget 2020 une augmentation de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets. Le montant précis est variable et va de 2 à 10 euros par an, pour une moyenne de 7 euros. La taxe de base excédera rarement les 100 euros par an et par habitant. Il n'est pas encore possible de définir le montant exact par commune, certaines d'entre elles n'ayant pas encore rentré leur prévision budgétaire à la région, dont la date limité était pourtant fixée au 15 novembre.