Habituée au Carnaval de Binche, cette fanfare va ambiancer le Stade Roi Baudouin et les Diables Rouges (vidéo)

Une fanfare composée de passionnés, des instruments multiples et une ambiance inimitable: ce groupe d'amis va mettre l'ambiance, ce soir, lors du match opposant la Belgique à Chypre au Stade Roi Baudouin.

"Franchement, c'est une fierté". Jeremy Schockeel est un homme heureux. La fanfare dont il fait partie, habituée aux animations musicales dans la région de Binche, notamment son mythique carnaval, va mettre l'ambiance au Stade Roi Baudouin. Pas question de concert privé, mais bien d'un challenge particulier: celui de motiver le public et les joueurs des Diables Rouges, à la recherche d'un 30 sur 30 sur la route de l'Euro 2020.

Un dispositif gigantesque est mis en place: 30 musiciens, une fanfare complète, avec de multiples instruments. Ambiance garantie, dans les tribunes, mais aussi dans le village des supporters. "Il y a déjà eu des fanfares dans des matchs de football, mais avec autant de musiciens, je pense que c'est une première", nous confie Jeremy, des étoiles dans les yeux.

La fanfare binchoise avait déjà assuré un service de ce genre en octobre face à Saint-Marin. Le groupe sait donc ce que cela fait, mais la pression ne s'est pas estompée pour autant. "On a l'habitude de jouer devant des gens", commence Jeremy, faisait notamment référence au Carnaval de Binche. "Mais là... ils annoncent 40.000 personnes pour le match. Jouer devant autant de gens, ce sera une première, avec retransmission télé en plus. On va nous voir dans tout le pays, donc oui, ça met une forme de pression, pas pour jouer, parce qu'on a l'habitude, mais le fait de jouer devant autant de jeu, ça met une petite pression".

En voilà quelques-uns qui vont vivre une excellente soirée, quel que soit le résultat !