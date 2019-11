La Bourse de Paris revient s'installer dans le vert

La Bourse de Paris a débuté en légère hausse mardi (+0,15%), profitant de nouveaux records de Wall Street la veille, les yeux toujours braqués sur les négociations commerciales sino-américaines.

A 09H14, l'indice CAC 40 grappillait 8,67 points à 5.938,46 points. La veille, il avait fini en léger reflux de 0,16%, rompant avec six séances de hausse d'affilée.

Selon Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC, les marchés devraient "tenter de grappiller quelques points de plus malgré la difficulté de Washington et Pékin à s'entendre sur leur accord partiel".

Du côté du géant chinois des télécoms Huawei, la situation a progressé favorablement puisque Washington a accordé un nouveau répit de 90 jours pour permettre aux entreprises américaines de continuer à vendre des produits de faible technologie au groupe.

Comme le souligne M. Le Liboux, la politique anglo-saxonne sera aussi au coeur de la séance avec des auditions devant le Congrès américain dans la cadre de la procédure de destitution contre Donald Trump, ainsi qu'un grand débat télévisé entre le Premier ministre conservateur Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn, en pleine campagne des législatives au Royaume-Uni.

Côté valeurs, Accor montait de 1,64% à 39,58 euros, profitant de l'annonce de la cession pour 204 millions d'euros d'un bloc de 5,2% du capital de son pôle immobilier AccorInvest, dont il ne conservera plus que 30%.

Airbus s'élevait de 0,55% à 135,14 euros, bénéficiant de l'annonce de deux contrats majeurs totalisant 30 milliards de dollars (27 milliards d'euros) au Dubai Airshow et d'un partenariat sur un avion hybride avec EasyJet qui affirme son intention d'être la première compagnie au monde à atteindre la neutralité carbone pour ses vols.

Le secteur automobile évoluait légèrement dans le vert, le marché automobile européen ayant progressé de 8,7% en octobre sur un an. Renault prenait 0,18% à 43,61 euros et Peugeot 0,13% à 23,04 euros. Peugeot a obtenu l'avis favorable de son comité social et économique central (CSEC) extraordinaire au projet de fusion avec l'italo-américain Fiat-Chrysler, a appris l'AFP de sources concordantes.

CNP Assurances montait de 0,34% à 17,67 euros après avoir dévoilé de nouvelles mesures afin d'accélérer son désengagement du secteur du charbon thermique tout en expliquant vouloir doubler la taille de son portefeuille d'investissements verts d'ici 2023.