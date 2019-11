Le salon Batibouw revient en février, dans une version raccourcie

(Belga) Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw reviendra le 29 février à Bruxelles, pour une version légèrement plus courte, annoncent les organisateurs mardi. La 61e édition est amputée de deux jours, ceux qui étaient réservés aux professionnels. L'événement se clôturera le 8 mars.

Les deux journées dédiées aux professionnels sont remplacées par une nouvelle formule: trois salons professionnels indépendants investiront le Palais 1 de Brussels Expo. Ils seront centrés sur le monde du parachèvement (4 mars), sur le gros œuvre, la toiture et les châssis et fenêtres (4 mars) et sur les installateurs HVAC, sanitaire et électricité (6 mars). Zone de conseils, conférences, ateliers... seront prévus pour guider les visiteurs au travers des méandres du monde de la construction. Deux nouvelles aires verront également le jour: l'une dédiée au déménagement et l'autre baptisée "inspiration", qui mettra en scène, dans quatre habitations (studio, appartement une chambre, appartement deux chambres, maison unifamiliale), les produits des exposants. Par ailleurs, les horaires d'ouverture ont été adaptés, le salon n'ouvrant ses portes qu'à 12h00 en semaine (au lieu de 10h00) et se prolongeant jusque 20h30 (au lieu de 18h30). Le week-end, les visiteurs pourront déambuler de 10h00 à 18h30. Une nocturne sera organisée le 5 mars, jouant les prolongations jusque 22h00. Le salon avait attiré 257.000 visiteurs l'an dernier, une fréquentation en baisse de 10%. (Belga)