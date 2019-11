Changement dans la collecte des déchets en plastique en Wallonie: voici quelques explications pour vous aider

La majorité des communes wallonnes va augmenter sa taxe déchets à partir de janvier. Chaque habitant paiera environ 7 euros de plus par an. Il y a aussi du changement dans la récolte des déchets en plastique PMC. Mais ces changements varient d'une province à l'autre et parfois d'une commune à l'autre.

En province de Namur, tous les habitants peuvent ajouter à leurs sacs bleus des tubes de dentifrice, des pots de yaourt, des barquettes en plastique ou en aluminium. Le système est en place depuis le 1er octobre dernier. En province de Liège, les PMC élargis, cela commence le 1er décembre. Mais il existe des différences. Cinq communes germanophones ainsi que Stavelot, Lierneux, Stoumont, Waimes, Trois-Ponts et Malmedy sont rattachées à l’intercommunale Idelux en province de Luxembourg. Les habitants de ces communes n’ont pas encore de sacs bleus et devront les attendre. A Ans, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing, Flémalle et Grâce-Hollogne, ce sera le même système qu’à Namur, c’est-à-dire un seul sac bleu. Les 65 autres communes liégeoises devront quant à elles utiliser un sac supplémentaire transparent pour tous les emballages en plastique souple. "Par exemple les sachets de pâtes, les opercules que l’on trouve sur les emballages de fromage et de charcuterie, ce qui entoure les bouteilles de softs ou d’eau quand on les achète par six, etc. Tout ça va dans le sac transparent", énumère Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d’Intradel.

Pourquoi toutes ces complications ? Des dates différentes, des systèmes à un ou deux sacs, pourquoi toutes ces complications ? La réponse se trouve dans les centres de tri où une grande partie du travail est effectué à la main. Ils sont tout simplement trop petits pour pouvoir accueillir tous les sacs bleus et leur contenu élargi. "La difficulté c’est à l’ouverture du sac de pouvoir gérer la quantité de plastiques souples pour l’ensemble de la population de 72 communes. Il y a des travaux prévus, un déménagement, l’achat de nouvelles machines. C’est relativement conséquent", assure Jean-Jacques De Paoli. Dans deux ans à Liège, le sac transparent pour plastique souple pourra être abandonné au profit d’un seul sac bleu. C’est le temps nécessaire pour adapter les centres de tri de toute la filière en Wallonie. Les provinces de Luxembourg, du Hainaut et du Brabant wallon passeront au nouveau sac bleu dans le courant de l’année 2021. Un dernier conseil à vous donner: ces nouveaux sacs bleus sont prévus pour les emballages. Les jouets en plastique, boîtiers de CD et boîtes à tartines cassées par exemple ne seront pas autorisés.