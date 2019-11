Mouvement de contestation à Hong Kong - L'ONU réclame une "solution pacifique" au siège du campus de l'Université polytechnique

(Belga) Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a réclamé mardi aux autorités de Hong Kong "une solution pacifique" au siège du campus de l'Université polytechnique (PolyU) du territoire, où les derniers protestataires radicaux bravent les appels à se rendre.

"Nous avons suivi avec une inquiétude croissante la situation dans la région administrative spéciale de Hong Kong depuis quelques mois", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève. "Nous sommes gravement préoccupés par la violence croissante des groupes de jeunes qui participent aux manifestations et qui sont manifestement très en colère, avec des griefs profondément enracinés", a-t-il ajouté. Le mouvement de contestation a débuté en juin à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le texte a depuis été suspendu, mais les manifestants ont élargi leurs revendications. Ils exigent le suffrage universel complet pour les élections hongkongaises, ainsi qu'une enquête indépendante sur les violences policières. La contestation a basculé la semaine dernière dans une phase nouvelle, beaucoup plus violente, avec une stratégie baptisée "Éclore partout" ("Blossom Everywhere"), qui consiste à multiplier les actions simultanées pour éprouver au maximum la police. Pour le Haut-Commissariat, "le recours à la violence extrême - y compris contre les forces de police - par certains manifestants est profondément regrettable et ne peut être toléré". "Nous appelons tous ceux qui participent aux manifestations à renoncer à la violence et à la condamner", a indiqué le porte-parole Rupert Colville. La nouvelle stratégie a eu pour effet d'ancrer la contestation dans plusieurs lieux, comme la PolyU. Le siège du campus, qui a débuté dimanche, constitue la confrontation la plus longue et violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la contestation en juin dans le territoire semi-autonome. Les protestataires ont jusqu'ici accueilli les tentatives de les déloger par des lancers de cocktails Molotov et de briques. La police s'est dite prête à faire usage de balles réelles. Concernant ce siège, le Haut-Commissariat a appelé les autorités "à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour désamorcer la situation, remédier à la situation humanitaire de ceux qui se trouvent à l'intérieur - qui visiblement se détériore, et faciliter une solution pacifique". "A ce stade, nous sommes profondément préoccupés par le risque d'une nouvelle escalade de la violence à Hong Kong", a insisté M. Colville, ajoutant que le Haut-Commissariat se tient "prêt à conseiller et soutenir les efforts constructifs déployés par le gouvernement de Hong Kong pour résoudre la crise de manière pacifique et par le dialogue". (Belga)