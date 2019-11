Maxime Pans, le policier blessé lors d'une fusillade à Liège, a quitté l'hôpital

La famille du policier blessé à Jupille d'une balle dans la tête le 9 septembre dernier, a annoncé mardi qu'il était entré en revalidation et avait quitté l'hôpital.

La famille de Maxime Pans, le policier grièvement blessé lors d'une fusillade survenue au mois de septembre à Liège, donne une fois de plus des nouvelles sur son état de santé: "Ce lundi, Maxime est entré en revalidation et a quitté l'hôpital", a-t-elle informé. Vendredi, Maxime avait quitté les soins intensifs du CHR de la Citadelle à Liège.

La famille profite de l’occasion pour faire part de remerciements: "Bien que le chemin soit encore très long et difficile, nous saisissons l'occasion pour vous remercier, tous, sincèrement. Ni Maxime, ni nous, n'aurions tenu le coup sans votre soutien. Nous désirons mettre en avant, tout particulièrement le personnel du CHR de la Citadelle. Les infirmières, les chirurgiens, les kinés, les médecins, les psychologues, la sécurité, la Direction,... tous ont fournis un travail incroyable. Les interventions chirurgicales, les soins, la communication à la famille, tout était parfait. C'est grâce à cette grande et fabuleuse équipe que Maxime peut passer cette nouvelle étape." Et de conclure: "De tout notre cœur, merci. "

Pour rappel, Maxime Pans, agent de police liégeois, avait été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention début septembre, rue de Visé. Son collègue avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant.