Les médicaments anticancéreux bientôt en rupture de stock dans les hôpitaux

(Belga) En raison d'une rupture de stock, plusieurs hôpitaux belges manquent de Paclitaxel, un médicament utilisé en chimiothérapie, en particulier pour les patientes atteintes du cancer du sein. Le médicament peut être acheté à l'étranger, mais il coûte jusqu'à six fois plus cher, rapporte VTM Nieuws mardi soir.

"Nous avons juste assez de Paclitaxel en stock pour traiter six patients mercredi. Mais le produit sera ensuite épuisé. Nous informerons lundi les patients programmés la semaine prochaine", explique le Dr Philip Vroman de la clinique du sein de l'AZ West à Furnes. Selon l'Association flamande des pharmaciens d'hôpitaux (VZA), plusieurs hôpitaux font face à une grave pénurie. D'autant plus que pour un grand nombre de patients, il n'est pas possible de recourir à une médecine alternative. Le Paclitaxel reste cependant disponible à l'étranger. "Je viens ainsi de recevoir une offre des Pays-Bas", souligne pour sa part Els Vandercruysse, pharmacienne en chef à l'AZ West. "Mais il faut débourser 150 euros pour 30 mg, soit six fois plus que ce que nous payons normalement en Belgique." Les sociétés concernées (Fresenius Kabi, Accord Healthcare, Hospira, Teva, Mylan et Aurobindo) ont informé l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) de la rupture de stock imminente. "Les pharmaciens en hôpitaux qui connaissent une rupture de stock peuvent importer le médicament de l'étranger sur la base d'une ordonnance médicale individuelle et d'une déclaration du médecin. L'inconvénient est que le patient ne peut pas bénéficier du prix et du remboursement tels que déterminés pour les médicaments destinés au marché belge", indique l'AFMPS mardi soir. Mais il n'est pas question de mauvaise volonté de la part de l'industrie pharmaceutique, renchérit Ann Eeckhout, porte-parole de l'agence. "Un fabricant (Hospira) a entre-temps déjà demandé une dérogation (auprès de la Comission consultative de l'AFMPS, ndlr) pour que les livraisons destinées à d'autres pays puissent être envoyées en Belgique. Les emballages doivent être adaptés et fournis avec nos langues nationales." En cas d'avis positif (dans les cinq jours ouvrables), les emballages importés seraient disponibles pour les patients belges d'ici la mi-décembre 2019 (un mois après l'approbation de la dérogation)", précise l'AFMPS. Dans ce cas, le prix et le remboursement seront identiques à ceux du médicament initialement destiné au marché belge. Au vu de la situation, la Société belge d'oncologie médicale demande l'intervention de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld). Cette dernière a fait savoir mardi qu'elle dresserait un état des lieux avec l'AFMPS demain/mercredi. (Belga)