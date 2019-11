Coup de couteau sur la Grand-place de Tournai: une personne poignardée lors d'une rixe

Lors d'une dispute, mardi soir, un SDF a porté un coup de couteau au client d'un établissement de la Grand-place de Tournai. Blessée à la poitrine, la victime a été admise inconsciente en milieu hospitalier, indique Sudpresse.



Les faits se sont déroulés mardi vers 19h30, devant l'établissement "Vanille et Chocolat", explique le journal Nord Eclair dans son édition de mercredi. Pour une raison inconnue, une bagarre a éclaté entre deux personnes en situation de détresse et les clients d'un établissement Horeca. Lors de cette rixe, un des deux SDF a exhibé un couteau et porté un coup au niveau du thorax de son adversaire.

Très rapidement, la victime a perdu connaissance avant d'être prise en charge par des ambulanciers et hospitalisée à Tournai. On ignore la gravité de ses blessures. La police a procédé à l'interpellation du sans-abri violent. Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l'ordre qui attendaient dans le courant de la soirée l'arrivée d'un représentant du parquet de Tournai.