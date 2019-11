L'arnaque du "vol au KETCHUP" sévit actuellement dans des fast-food de la région nivelloise

La zone de police locale met en garde: elle a reçu des signalements similaires récemment.

Ça ressemble à une blague, mais c'est très sérieux. La zone de police Nivelles-Genappes (Brabant wallon) a lancé une mise en garde sur Facebook cette semaine.

La zone explique le modus operandi qu'on leur a signalé à plusieurs reprises. Vous êtes à table, en train de manger, avec votre manteau ou votre veste sur vous.

Une personne vient vous voir pour vous prévenir que vous avez une tache de ketchup dans le dos.

Ce que le voleur attend de vous, c'est que vous enleviez votre veste, que vous nettoyiez la tache et que vous remettiez la veste, non pas sur vous mais sur la chaise. Et a priori c'est ce que vous allez faire.

A la fin du repas quand vous enfilez votre veste pour partir, votre portefeuille est toujours en place dans votre poche.

Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que vos cartes bancaires, elles, n'y sont plus. Le voleur a profité du fait que la veste ne soit pas sur vous pour les subtiliser discrètement.

Malheureusement, le temps que vous vous en rendiez compte, plusieurs milliers d'euros se sont déjà envolés de votre compte en banque, du moins si vous possédez des cartes de crédit.

"Réflexes: soyez vigilant en permanence! Méfiez-vous des personnes qui sont trop près de vous. En cas de vol, appelez immédiatement CardStop: 070/344.344", rappelle la Zone sur sa page Facebook.