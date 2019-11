En larmes, Bérangère dit au revoir à son majestueux sapin: c'est celui qui a été choisi pour trôner sur la Grand Place de Bruxelles (vidéo)

Il mesure 22 mètres, est majestueux et vient de Stavelot: le sapin de Noël qui officiera sur la Grand Place a été coupé ce mercredi matin. Pour la première fois, c'est un Nordmann. Et il n'a pas été facile à trouver. Après avoir arboré des allées de la forêt de Stavelot, les autorités communales n'ont pas trouvé leur bonheur. C'est chez... Bérangère, une habitante de la commune, que la pépite a été découverte.

Après avoir aperçu cet impressionnant Nordmann, le bûcheron chargé de trouver un arbre pour la Grand Place n'avait qu'un seul mot d'ordre: convaincre Bérangère de l'offrir à la ville de Bruxelles. Au début, l'habitante refuse. En quelques années, elle s'est attachée à celui qui trône fièrement dans son jardin. Mais après plusieurs visites, elle finit par accepter. Ce mercredi, elle a donc dit adieu à son Nordmann. Ce dernier sera décoré et dressé sur la Grand Place de Bruxelles à l'occasion des fêtes de fin d'année.

"C'est comme quand vous voyez partir un ami"

"Ce n'est pas que ça me fait mal, mais ça me touche le coeur", a confié Bérangère au micro de notre journaliste Julien Modave. "C'est comme quand vous voyez partir un ami. Même si vous l'avez décidé, même si vous savez que c'est juste, c'est un moment à vivre et oui, il y a de l'émotion. Non, je n'étais pas obligée. C'est un choix posé en conscience parce que je pense qu'un jour il serait quand même parti. C'est une belle manière que d'honorer toute sa splendeur que de le trouver sur la Grand Place de Bruxelles plutôt qui parte bêtement en planches dans 3-4 ans. Pourquoi pas aujourd'hui pour qu'il rayonne pour le plus grand nombre".

Par ce geste, cette habitante de Stavelot a également voulu rendre hommage à la commune dans laquelle elle a grandi.