Tournai: un braqueur a pu être identifié par la forme de son oreille

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a condamné mardi un Tournaisien à une peine de deux ans de prison ferme pour avoir commis un vol avec violence, le 9 juillet dernier, dans une pharmacie du centre de Tournai. Le prévenu contestait les faits et a continué à le faire à la lecture du jugement.



Le 9 juillet 2019, un homme portant des lunettes noires et un couvre-chef est entré dans la pharmacie située le long de la rue de la Madeleine à Tournai. Il s'est jeté sur la caisse, avant de prendre la fuite avec un peu plus de 300 euros. Les images ont pu confondre un délinquant du quartier qui venait régulièrement chercher sa dose de méthadone.

Sa dernière visite remontait au 5 juillet 2019. Les images ont été comparées et il s'agissait du même individu, identifié grâce à la forme de son oreille. Ses antécédents judiciaires ne plaidaient pas en sa faveur. Spécialisé dans le braquage de petits commerces et de pharmacies, il avait déjà écopé de plusieurs lourdes peines, dont une de 40 mois avec sursis. Il comparaissait donc en état de récidive. "D'habitude, j'accepte mes peines quand j'ai commis les faits mais, cette fois-ci, je répète que ce n'est pas moi", a-t-il affirmé en quittant le prétoire, escorté par des policiers.