La SNCB et Infrabel réclament davantage de moyens des autorités fédérales

(Belga) Les CEO de la SNCB Sophie Dutordoir et d'Infrabel Luc Lallemand ont réclamé mercredi davantage de moyens de la part des autorités fédérales, lors d'une audition en commission de la Mobilité de la Chambre. Ils ont demandé au prochain gouvernement de décider rapidement.

"Si nous continuons sur base de la dotation actuelle, nous aurons un manque de 1,3 milliard à l'horizon 2030 en regard des investissements que nous devons consentir", a indiqué Sophie Dutordoir. "Le citron de la productivité est entièrement pressé", a renchéri Luc Lallemand. "Si nous ne pouvons pas investir, il y aura des baisses de performances et/ou de capacité du réseau." Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire estime ainsi que le niveau de financement en dehors du milliard dégagé par le ministre de la Mobilité sortant François Bellot (MR) doit dépasser 1,4 milliard par an en budget d'exploitation et d'investissement d'ici deux ans. Ce montant n'a pas dépassé le milliard en 2019 et 2020. (Belga)