Marc Levy se lance dans la littérature pour enfants

L'écrivain à succès Marc Levy, considéré comme l'auteur français le plus lu dans le monde, publie jeudi son premier roman à destination des enfants inspiré de son best-seller, "Le voleur d'ombres", paru en 2010.

Intitulé "Le petit voleur d'ombres", le roman destiné aux enfants à partir de 8 ans, se déclinera en plusieurs épisodes.

Les deux premiers tomes, disponibles jeudi en attendant un troisième opus en 2020, bénéficient chacun d'un tirage de 25.000 exemplaires, a indiqué l'éditeur Robert Laffont à l'AFP. Les deux livres (80 pages, 8,90 euros) sont illustrés par Fred Bernard, l'une des plus belles plumes des ouvrages pour la jeunesse, auteur notamment de la série des aventures de Jeanne Picquigny ("L'ivresse du poulpe", "La tendresse des crocodiles", "La paresse du panda"...).

"Le petit voleur d'ombres" met en scène un petit garçon qui vient d'entrer en 6e. Non seulement il est le plus petit de la classe mais il vient d'entrer dans une nouvelle école d'une petite ville où il ne connaît personne.

L'année s'annonce difficile mais bientôt sa vie va devenir extraordinaire. Un phénomène étrange se produit quand il marche sur l'ombre des gens...

Il s'agit assurément de livres pour enfants mais les adultes pourront les lire sans déplaisir. On retrouve dans les deux premiers tomes du "Petit voleur d'ombres" des thèmes que les lecteurs habituels de Marc Levy connaissent bien. Comme dans "Ghost in love", son 20e roman publié en mai dernier, on y décèle une marque presque toujours sous-jacente dans l’œuvre de l'écrivain aux 45 millions de livres vendus dans le monde: l'ombre du père absent.

L'écrivain, âgé de 58 ans, aborde avec délicatesse mais sans faux-semblants le thème de la séparation.

Marc Levy n'est pas le seul écrivain pour "adultes" à se lancer dans la littérature jeunesse.

Membre du club très fermé des écrivains français vendant plus d'un million de livres par an, réputé pour ses thrillers, Michel Bussi, a ainsi publié l'an dernier "Les contes du réveil-matin" (Delcourt), livre illustré par Eric Puybaret, racontant au fil de onze histoires, les aventures d'un petit garçon appelé Corentin.

Des auteurs reconnus comme Alain Mabanckou, Delphine de Vigan ou Daniel Picouly ont également écrit des livres pour enfants.