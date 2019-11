Carrefour va tester le paiement par empreinte digitale

(Belga) Carrefour va effectuer en Belgique des tests de paiement par empreinte digitale. L'entreprise doit encore décider quand et où ces tests auront lieu.

Carrefour a, entre mars et juin, fait remplacer la carte de fidélité de certains clients d'un magasin du quartier européen à Bruxelles par leur empreinte digitale. Ce test effectué, la chaîne française voudrait maintenant tester aussi le paiement par empreinte digitale. Les modalités devraient être déterminées dans les semaines à venir. La question sera de savoir si ce genre de test est en phase avec la protection de la vie privée. L'autorité belge de protection des données (APD) n'a pas encore pris position mais souligne d'ores et déjà que les chaînes de supermarchés devront se demander si c'est absolument nécessaire avant de se mettre à traiter des données biométriques. Carrefour assure pour sa part accorder une importance fondamentale à la protection de la vie privée. "Nous travaillons dans ce but avec une firme qui agit en accord avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD)", assure une porte-parole. (Belga)