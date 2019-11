Femme tuée par des chiens en France: enquête et prélèvements sur 67 canidés

(Belga) Des prélèvements génétiques ont été effectués sur 67 chiens et une information judiciaire a été ouverte quatre jours après un atroce fait divers en France, lorsqu'une femme enceinte de 29 ans a été retrouvée morte dans une forêt après avoir été attaquée par des chiens.

"Les investigations techniques de prélèvements génétiques se sont achevées" et ont été effectuées sur "67 chiens", a indiqué mercredi dans un communiqué le procureur de la République de Soissons (nord) Frédéric Trinh. Le corps de cette femme de 29 ans, victime d'une "hémorragie consécutive à plusieurs morsures aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête", avait été retrouvé samedi près d'un sentier en forêt de Retz où elle était elle-même allée promener son chien, et où se tenait au même moment une chasse à courre. Avant l'attaque, elle avait appelé son compagnon qui s'était rendu sur place et avait retrouvé le corps. Les 5 chiens du couple et 62 chiens de l'association +le rallye de la passion+", organisatrice de la chasse, ont fait l'objet de prélèvements, a précisé le procureur. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour "homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résultant de l'agression commise par des chiens". A ce stade, "nous n'avons pas de piste privilégiée", a dit à l'AFP M. Trinh. Les relevés téléphoniques "ont confirmé" que la victime, originaire du Béarn, avait "passé un appel à son compagnon" avant l'attaque "alors qu'il était sur son lieu de travail". Selon les déclarations de ce dernier, elle lui avait alors signalé "la présence de chiens menaçants". La jeune femme "avait également indiqué dans un message Facebook qu'un chien malinois rodait dans les environs, sans autres précisions, et ce chien n'a pas été identifié à l'heure actuelle", a encore déclaré le procureur. Interrogé sur BFMTV, le compagnon de la victime a dit mercredi être arrivé sur place "au moins 45 minutes" après l'appel, et avoir croisé "des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier", puis vu "une trentaine de chiens" près du "ravin" où se trouvait le corps. "Les chiens sortaient de ce précipice où il y avait Curtis (le chien du couple ndlr), Curtis a reçu beaucoup de morsures à la tête (...) ça ne peut être que la chasse à courre", a-t-il jugé. (Belga)