Le gouvernement hongrois condamné à s'excuser auprès d'une ONG d'aide aux migrants

Le gouvernement de Viktor Orban a été condamné mercredi par la justice hongroise à "s'excuser" publiquement pour avoir diffusé à des millions d'exemplaires des assertions "fausses et trompeuses" sur une ONG venant en aide aux migrants.

La Cour suprême hongroise (Kuria), plus haute juridiction du pays, a estimé que le gouvernement du Premier ministre national-conservateur avait porté atteinte à la réputation d'une des principales ONG du pays, le Comité d'Helsinki hongrois (HHC), en diffusant à son propos des "faits faux et trompeurs", selon un communiqué du HHC. Un porte-parole de la Cour a confirmé à l'AFP le jugement en faveur du HHC sans en détailler le contenu. La décision ordonne au gouvernement de présenter des "excuses" au HHC sur la page d'accueil de son propre site internet et via l'agence de presse publique MTI. Le cabinet de Viktor Orban avait attaqué l'ONG dans le cadre d'une consultation populaire menée en 2017 et dirigée contre le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros, bête noire du Premier ministre Viktor Orban. La fondation de M. Soros est le principal donateur du Comité d'Helsinki hongrois qui défend les droits des migrants et des réfugiés. L'un des sept points de la consultation affirmait que le HHC militait pour que les peines infligées à des migrants en Hongrie soient moins lourdes que celles des autres justiciables. Le Comité avait démenti cette allégation et porté plainte pour diffamation. Le gouvernement hongrois devra également verser 6.000 euros de dommages et intérêts à l'ONG. Il a réagi auprès de l'AFP en "prenant acte" de cette décision, tout en précisant "qu'en dépit des démentis, des changements et des retournements du HHC, il n'en reste pas moins que c'est une organisation pro-migration financée par Soros". La "consultation nationale" de Budapest, associant l'envoi de millions de questionnaires avec une campagne d'affichage dans le pays et les médias pro-gouvernementaux, avait été qualifiée de "campagne de haine" par les opposants à Viktor Orban. Cette opération de communication avait notamment été invoquée par le parlement européen pour enclencher fin 2018 une procédure exceptionnelle pouvant déboucher sur une suspension des droits de vote de la Hongrie, pour risque de "violation grave" des valeurs de l'UE.