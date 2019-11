Le modèle économique de Facebook et Google est une "menace" pour les "droits humains"

(Belga) Amnesty International a vivement critiqué mercredi le modèle économique "fondé sur la surveillance" des géants du net Facebook et Google, le qualifiant de "menace systémique pour les droits humains".

Dans un rapport, l'ONG argue qu'en rendant leurs services en ligne, gratuits, indispensables à des milliards de personnes, puis en utilisant les données personnelles ainsi collectées pour des publicités ciblées, ces groupes menacent les libertés d'opinion et d'expression. "Leur contrôle insidieux de nos vies numériques sape le fondement même de la vie privée et c'est l'un des défis majeurs de notre époque en termes de droits humains", a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire général d'Amnesty, cité dans un communiqué. "Google et Facebook ont progressivement rogné le respect de notre vie privée. Aujourd'hui nous sommes piégés. Soit nous nous soumettons à cette vaste machine de surveillance - où nos données sont facilement utilisées pour nous manipuler et nous influencer - soit nous renonçons aux avantages du monde numérique", a-t-il ajouté. (Belga)