Un accident impliquant plusieurs camions s'est produit sur l'E19 à Obourg: la chaussée est fermée en direction de Bruxelles

Mieux vaut éviter le secteur, il y a déjà de longs embouteillages. La circulation est à l'arrêt depuis Nimy.

Un accident s'est produit sur la E19 ce jeudi aux alentours de 3 heures du matin. Deux camions se sont percutés à hauteur de Obourg, en direction de Bruxelles. L'un d'eux transportait des véhicules qui se retrouvent désormais éparpillés sur l'autoroute. Selon des informations qui nous ont été rapportées (mais non confirmées par la police), l'accident implique 3 camions. En panne, l'un d'entre eux se serait arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Voulant lui apporter son aide, le chauffeur d'un autre camion se serait arrêté sur la bande de gauche. Le conducteur d'un troisième camion n'aurait pas vu que ce dernier était à l'arrêt et l'aurait alors percuté.

Deux chauffeurs ont été légèrement blessés. Les dégâts matériels sont très importants.

La chaussée est fermée en direction de Bruxelles. La police fédérale a indiqué que la circulation vers la capitale se faisait sur une seule bande. Un itinéraire de délestage a été mis en place à partir de Pommeroeul via la N552.

Quel itinéraire emprunter pour éviter les files?

Si vous êtes coincés dans ces embouteillages, essayez de quitter l'autoroute via une bretelle de sortie, entre Mons et Obourg. Mais attention, comme à chaque fois lors d'accidents dans la région, les axes secondaires vont être rapidement saturés donc ne traînez pas.

Et si vous n'êtes pas encore dans ces embouteillages, évitez la zone.

Si vous venez de Valenciennes en France et souhaitez rejoindre Charleroi, quittez l'E19 à Jemappes. Faites un détour par Mons puis rejoignez la N90 vers Binche. Pour rejoindre Bruxelles, rejoignez l'E42 à Hautrage et faites un détour par Tournai. Autre option : la N6 entre Mons et Bruxelles.