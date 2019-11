Le sapin qui trônera sur la Grand-Place est arrivé à Bruxelles: émerveillé, André s'est levé tôt pour ne rien rater du spectacle (vidéo)

Le majestueux sapin de Noël qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles à l'occasion des Plaisirs d'Hiver a été abattu à Stavelot mercredi. Notre journaliste Michaël Menten a pu assister à son transport depuis Stavelot vers Bruxelles. Il est finalement arrivé das la capitale ce matin, peu après 6 heures. Notre journaliste a rencontré André. Chaque année, il observe la mise en place de l'arbre de Noël et ne s'en lasse pas.

"A 5h, je me suis levé et je suis venu directement ici. Il est très beau sur le camion. On verra quand il sera monté. Je vais rester ici un bon moment. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça. J'ai gardé un morceau de branche de sapin que j'ai ramassé. Je vais le garder en souvenir", nous a-t-il confié.

Le Nordmann de 22 mètres de haut et âgé d'une soixantaine d'années est offert à la Ville de Bruxelles par la commune de Stavelot. "C'est une manière de raviver le souvenir d'une grand élan de solidarité né il y a 75 ans, au moment où, face à la dernière grade offensive de l'Allemagne nazie, l'Ardenne servait de rempart à la Belgique libérée. La commune de Bruxelles a alors adopté Stavelot en février 1945 et lui a prodigué de l'aide sous différentes formes", a expliqué Patrice Lefèbvre, échevin en charge de la Mémoire et la Citoyenneté.

Un sapin aux couleurs de la Belgique

Une fois n'est pas coutume, le conifère de quatre tonnes provient d'une propriété privée, suscitant beaucoup d'émotions chez l'habitante des lieux. "Nous cohabitons ensemble depuis de nombreuses années. C'était mon ami. Il a fait deux jeunes pousses. La relève est assurée. Après une longue réflexion, j'ai accepté de le laisser partir", a indiqué très émue Bérangère Delatte.

C'est l'échevin Raymond Kockelmann, par ailleurs vingt fois champion de Belgique de bûcheronnage, qui a procédé à l'abattage du sapin.

Les manœuvres relativement délicates ont duré un peu moins d'une heure. Le conifère arrivera sur la Grand-Place, sous escorte policière, jeudi à l'aube. Cette année, le sapin sera décoré aux couleurs de la Belgique et à l'effigie de Manneken Pis qui célèbre cette année son 400e anniversaire.