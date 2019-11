Déficit budgétaire: il faudra une coalition courageuse qui puisse prendre des mesures impopulaires (vidéo)

Roland Gillet professeur de finances et de fiscalité à l’université de la Sorbonne et à l’Université Libre de Bruxelles était l’invité de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Selon lui, l’excès de déficit pointé du doigt par la commission européenne, à plusieurs reprises déjà, est inquiétant et on s’expose à des mesures correctrices qui seront structurelles.

Quant à savoir qui est responsable de ce déficit de 11 milliards d’euros en 2020 (l’absence de gouvernement ou l’équipe de Charles Michel), Roland Gillet, ex conseiller du Premier ministre, souligne notamment des éléments structurels connus, mais il insiste surtout sur le fait qu’il faudra trouver tôt ou tard une coalition "courageuse" qui puisse prendre "ensemble" une même direction et des mesures communes, même si celles-ci risquent d’être impopulaires.