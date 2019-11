Gaëlle Buisseret jugée pour le meurtre de son compagnon: "Je me suis sentie en danger", assure-t-elle

Le procès de Gaëlle Buisseret débute ce jeudi aux assises de Mons. La jeune femme est accusée du meurtre de son mari. Elle comparaît libre mais sous bracelet électronique. Elle s'est exprimée ce matin à l'audience. Le couple vivait une relation houleuse.

"Je me suis sentie en danger, il s'est jeté sur moi et m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me frapper". C'est le récit de l'accusée armée du couteau de la pizza qu'elle vient de découper pour son fils. La suite d'une dispute commencée chez un ami où Steve Depla lui a craché au visage. En réponse, il reçu quatre gifles.

"Elle a été victime de violences conjugales notamment de la part de la victime. C'est arrivé une fois. En dehors de ça, il y avait de la violence verbale et surtout il y a eu de la violence le jour des faits et au moment où la scène se déroule. C'est ça qui est important de retenir", indique Fabrice Guttadauria, avocat de Gaëlle Buisseret.

"Crève". Voici ce qu'elle a déjà dit à son compagnon devant des proches. "Ce ne sont que des mots", justifie-t-elle aujourd'hui. Pour les parties civiles, la violence allait dans les deux sens. Le couple était instable : une relation de six mois sur fond d'alcool et de cannabis.

Ses enfants témoins du drame

"Aujourd'hui, à 11h, elle a dû confirmer qu'il n'y avait que des mensonges, qu'elle n'était pas victime, qu'elle n'était pas une femme battue et qu' elle a vraiment tué monsieur Steve Depla, le fils de ma cliente. Il n'y a pas d'excuse à donner", assure Dimitri Vantomme, avocat des parties civiles.

L'accusée a assuré que sa volonté n'était pas de tuer, avant de fondre en larmes. Après le coup de couteau, Gaëlle Buisseret a jeté l'arme du crime 30 mètres plus loin. C' est la panique qui l'aurait poussé à dire à ses deux enfants de mentir. Son garçon de 10 ans et sa fille de 6 ans ont été témoins du drame.

Rappel des faits

Le 29 janvier 2018, peu après 20h, la police a été appelée à intervenir sur la place de la Chapelle-aux-Puits à Trivières où un homme était blessé après avoir reçu un coup de couteau. Steve Depla est mort, une heure plus tard, au sein de l'hôpital de Jolimont. Gaëlle Buisseret, sa compagne, a tenté de faire croire que le coup avait été porté par un inconnu mais un policier avait retrouvé une goutte de sang frais dans l'habitation.

Ils ont ensuite appris que, durant la soirée, une énième dispute avait éclaté dans ce couple qui consommait drogue et alcool. Gaëlle Buisseret a été inculpée de meurtre et placée sous mandat d'arrêt le 31 janvier 2018. Elle a bénéficié d'un bracelet électronique le 13 décembre 2018 et remise en liberté le 27 juin dernier.

Lundi, elle a été privée de liberté par le ministère public qui a ordonné la mise à exécution de la prise de corps. Mardi, la chambre des mises en accusation lui a octroyé un bracelet électronique. Cependant, Gaëlle Buisseret a comparu détenue, jeudi.