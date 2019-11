Rencontre avec Eve, la Belge du dernier spectacle du Cirque du Soleil: "J'ai toujours adoré jouer avec les gens"

le Cirque du Soleil présente le spectacle Corteo en Belgique tout ce week-end. La troupe sera à Forest National à partir de ce soir et jusqu' à dimanche. Ils seront plus de 50 artistes sur scène, venus de 15 pays du monde entier, dont une jeune musicienne liégeoise de 25 ans.

Eve Willems a commencé la musique 7 ans, et a suivi un parcours classique : formation au conservatoire avec d'abord la guitare.

"J'ai toujours adoré jouer de la musique, rencontrer des gens, jouer avec, etc. Donc, j'ai appris l'accordéon un peu plus tard ça a été l'instrument qui m'a fait jouer plus en public parce que la guitare c'était quelques chose de plus un introverti pour moi", raconte la musicienne.

Et puis, il y a un an et demi, elle postule sur un site de casting en ligne et l'aventure Cirque du soleil commence. Avec le spectacle Corteo, elle a déjà dépassé les 500 représentations.

Pour les funérailles d'un vieux clown, ses amis saltimbanques donnent le meilleur de leur art... Une ode au Cirque, où la musique est jouée en direct, souvent en improvisant.

"Si jamais ils font tomber une quille, parce que ça peut arriver : personne n'est parfait, on doit rajouter un peu de musique donc en fait on a notre chef qui nous parle tout le temps en permanence. On ne peut pas jouer en mode automatique parce que sinon, on peut peut-être louper un moment important. Chaque spectacle est différent avec ça, c'est aussi ce qui fait l'attrait".

Le spectacle Corteo a déjà été vu par 8 millions de personnes tout autour de la planète. Eve Wilems y joue de l'accordéon, de la guitare, de la mandoline et de la guitare électrique. Le Cirque du Soleil est à Forest National dès ce soir et pour 4 jours.