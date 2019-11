Les tests de Mathieu: Nintendo s'occupe à nouveau de votre activité physique avec un accessoire étonnant

Le Ring-Con est un cerceau semi-rigide qu'il faudra plier dans tous les sens et en adoptant toutes les postures pour sauver le monde. C'est le concept de RingFit Adventure, un jeu vidéo développé par et pour la Nintendo Switch (89€), qui a pour but de vous faire transpirer dans votre salon cet hiver. Ce que j'ai fait durant quelques séances…

L'entreprise japonaise Nintendo n'est pas comme les autres. Elle parvient toujours à surprendre dans le monde du jeu vidéo dominé par le nombre d'images par seconde et la 4K.

Le succès de la Switch prouve qu'il y a de place pour un jeu vidéo plus ludique et moins technique, plus créatif et moins répétitif. Loin des FIFA 20 ou Call of Duty Modern Warfare, on est content de voir que Super Mario fait encore recette dans le monde entier.

Parallèlement, Nintendo est le seul acteur du jeu vidéo à proposer des accessoires et des jeux destinés à votre activité physique. Vous vous souvenez sans doute du concept Wii Fit, il y a quelques années, avec le stepper blanc.

En 2019, place à RingFit Adventure, un kit comprenant la cartouche de jeu, l'accessoire principal Ring-Con et le Leg Strap, une sangle pour la jambe.

Sauver le monde en brûlant des calories

Alors que Wii Fit, à l'époque, était un concept très basique pour vous faire bouger (une succession de petits jeux dans un univers enfantin), RingFit Adventure y ajoute un peu de challenge. En effet, il faudra arpenter des paysages très colorés de style heroic fantasy, à travers une série de niveaux, pour sauver le monde.

Dès le début de l'aventure, on libère sans le vouloir Drago, un dragon musclé et maléfique qui porte une tenue de fitness (mélange improbable). Heureusement, tout de suite, on se fait un ami, Ring, matérialisé dans l'accessoire fourni qui a la forme d'un petit cerceau, le Ring-Con.

Cet accessoire, sur lequel vous connectez une des petites manettes de la Switch, est flexible, mais avec une certaine résistance, ce qui nécessite de la force pour le plier. La sangle pour la jambe permet d'y loger l'autre Joy-con et donc de mesurer les mouvements du bas du corps.

Un concept très poussé

Sur le papier, vous voyez sans doute où Nintendo veut en venir: un exergame (un jeu vidéo qui nécessite de faire de l'exercice) avec une touche de magie.

Mais les développeurs japonais ont été très loin dans le concept. Il y a environ 40 exercices ou 'actions' qui sont utiles pour traverser la vingtaine de mondes différents. Un exemple: en tenant le Ring-Con à la verticale devant vous, et en le serrant pour le plier vers le centre, vous "tirez" un projectile vers des ennemis ou des objets à casser renfermant des trésors. Il faut également viser dans la bonne direction. Même rangée dans une armoire, la console est réactive et analyse bien tous les mouvements du Ring-Con et du Joy-con attaché à la jambe.

La durée de vie des niveaux est plus importante qu'on l'imagine et parfois, il faut vraiment donner de sa personne et suer pour les terminer.

Battre un boss est gratifiant pour l'esprit et pour le corps, car non seulement on a dû réfléchir à la bonne tactique (les ennemis ont des faiblesses qu'il est possible d'exploiter en réussissant les bonnes combinaisons d'exercices), mais on a du s'agiter dans tous les sens.

La customisation du personnage, très à la mode, est également au rendez-vous. Une fois l'apparence et le look choisis au départ, on pourra au fil des niveaux s'offrir de nouvelles tenues et améliorer ses capacités d'attaque et de défense.

On transpire…

Même si RingFit Adventure inclut une dimension jeu de rôle, ça reste avant tout un moyen de faire des exercices, de bouger, tout en restant dans son salon. Idéal pour l'hiver, me direz-vous. Sauf que même en été, vous faites rarement bouger autant de muscles que ceux sollicités par la quarantaine d'exercices du jeu.

J'ai joué durant quelques heures ces dernières semaines, et j'ai autant remué mes jambes que mes bras. Quand on presse le Ring-Con dans tous les sens et dans toutes les positions, il y a d'innombrables muscles qui entrent en jeu.

Mes abdominaux ont souffert et j'ai du réapprendre l'équilibre pour réaliser des positions bien précises, qui se rapprochent parfois du yoga. Bref, j'ai fait de la gymnastique, tout en devant, de temps à autre, sautiller rapidement pour avancer plus vite.

Nintendo a également prévu un coach, qui vous rappellera les règles d'usage pour éviter les crampes, et qui vous motivera quand il le faut. Régulièrement, après des exercices (surtout au début) vous devrez mesurer vos pulsations en plaçant le pouce devant le récepteur infrarouge du Joy-con. Votre coach saura si vous en faites trop ou pas assez.

Conclusion

Nintendo revisite avec talent le concept de l'exergame, du jeu vidéo qui vous fait faire de l'exercice physique. Tout en bougeant et en vous amusant (car l'univers et l'ambiance restent bon enfant), vous allez devoir sauver le monde et éliminer un méchant dragon-bodybuilder.

L'accessoire Ring-Con est une (nouvelle) bonne trouvaille de Nintendo, qui a décidément beaucoup d'imagination pour vous faire transpirer. Pour autant, les nombreux exercices nécessaires au bon déroulement des niveaux et aux victoires contre les boss, sont plus réfléchis qu'il n'y parait. Un coach vous encadre et vous explique les vertus de tel ou tel exercice.

Au final, j'ai bien transpiré devant ma TV, tout en ne voyant pas le temps passer. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de jeu.

A priori, les enfants passent déjà beaucoup trop de temps devant un écran, donc il est sans doute préférable de les faire jouer dans le jardin ou de les mettre au sport. Mais pour les autres qui n'ont pas envie de sortir de chez eux ou d'aller à la salle de fitness, surtout en hiver, RingFit Adventure remplacera quelques séances de gym et quelques joggings.

Le kit avec le jeu et les deux accessoires coûte 89€.