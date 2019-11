Hensies: on connaît le bilan du lidar placé sur la N51 à Thulin, il y a de tristes records...

Un lidar, cet imposant dispositif de contrôle de vitesse déplacé de route en route, a été disposé du 4 au 12 novembre derniers sur la N51 à Thulin (Hensies), vers Quiévrain. La zone de police des Hauts-Pays nous a transmis les résultats pour les 38.613 véhicules contrôlés.

Pour rappel, la vitesse est limitée à 90 km/h. Le radar a été programmé pour flasher à partir de 101 km/h. Selon la police locale, 155 véhicules ont été pris en infraction. La porte-parole nous a transmis le "top 10" des plus dangereux conducteurs:

De la 10 ème à la 4 ème place : 122 à 129 Km/h

à la 4 place : 122 à 129 Km/h Tristes records : 141 à 151 Km/h

"A rappeler que la sécurité routière est une des priorités de notre Plan Zonal de sécurité, et nous mettons régulièrement tout en œuvre pour sensibiliser la population sous plusieurs formes tels que l’implantation de radars fixes et tronçons, le placement régulier de Lidars, contrôle radars et routiers", a indiqué la police des Hauts-Pays dans son communiqué.