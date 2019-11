Irlande: 16 migrants découverts enfermés dans une remorque à bord d'un ferry

(Belga) Seize personnes ont été découvertes enfermées dans une remorque d'un camion sur un ferry en provenance de France et en direction de l'Irlande, a rapporté jeudi la compagnie maritime Stena Line.

Cet incident intervient quelques semaines après la découverte des corps de 39 migrants vietnamiens dans un conteneur près de Londres. Lors d'un autre incident mardi l'équipage d'un ferry de la compagnie DFDS a découvert 25 migrants dans un conteneur réfrigéré dans un bateau se rendant en Grande-Bretagne. Les 16 clandestins se trouvaient sur un ferry parti de Cherbourg, en Normandie, en direction du port irlandais de Rosslare. C'est "lors d'une inspection de routine" mercredi vers 21h00, qu'"un de nos employés a découvert 16 personnes dans une remorque scellée", a expliqué dans un communiqué Ian Hampton, directeur de la communication de la compagnie. Selon lui, tous les passagers clandestins, dont la nationalité n'a pas été précisée, semblent être en bonne santé. La compagnie maritime dit avoir pris contact avec les autorités et les services d'immigration de Rosslare, le port irlandais où le navire doit accoster dans l'après-midi. La police irlandaise ne s'est pas encore exprimée sur cette affaire. Depuis 2018, les tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées. Fin octobre, les corps de 39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés enfermés dans un camion frigorifique près de Londres. Le conteneur les transportant était arrivé par un ferry en provenance de Zeebruges, en Belgique. Eamon Harrison, accusé d'avoir fourni le conteneur en question, a comparu jeudi devant un tribunal de Dublin, qui a examiné sa demande d'extradition émise par le Royaume-Uni. Poursuivi pour 39 homicides involontaires, trafic d'êtres humains et aide à l'immigration illégale et blanchiment d'argent, M. Harrison devra de nouveau faire face au tribunal irlandais le 12 décembre, l'audience ayant été ajournée. (Belga)